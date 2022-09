La probabile formazione dell’Atalanta: ecco le scelte di Gasperini per il match contro i granata del suo allievo Juric

Primo turno infrasettimanale di stagione per i club di Serie A, che proseguono la propria corsa in attesa della chiusura del mercato. Il Torino, a caccia degli ultimi colpi, si appresta ad affrontare l’Atalanta al Gewiss Stadium in uno dei match più attesi che vede ancora una volta a confronto l’allievo Juric contro il maestro Gasperini. Ottimi risultati quelli raccolti fino ad ora dalle rispettive fomazioni, che rischiano però di essere minati dai numerosi infortuni che stanno colpendo i due organici. Gasperini dovrà quindi far fronte ad alcune scelte obbligate.

Atalanta, in porta ancora Musso

Solito 3-4-2-1 per la Dea, che tra i pali vedrà ancora Musso in porta. Davanti a lui, Demiral centrale con Okoli a sinistra e Toloi a destra. A centrocampo invece, confermati De Roon e Koopmeiners, mentre in fascia, assieme a Hateboer, torna Maehle al posto di Soppy. Trequarti messa a nuovo con Pasalic che giocherà al posto di Malinovsky e Muriel, che si contende però il posto con Ederson. Partenza dalla panchina per Lookman e Boga. Davanti confermato Duvan Zapata.

La formazione dell’Atalanta: ecco chi gioca

Probabile formazione Atalanta (3-4-2-1): Musso; Okoli, Demiral, Toloi; Maehle, Koopmeiners, De Roon, Hateboer; Pasalic, Muriel; Zapata. A disposizione: Sportiello, Rossi, Zortea, Soppy, Ruggeri, Scalvini, Zappacosta, Malinovsky, Ederson, Boga, Hojlund, Lookman. Allenatore: Gasperini.

Indisponibili: Djimsiti

Squalificati: Palomino