I convocati di Atalanta-Torino, quarto turno del campionato di Serie A: Juric non potrà contare sull’ex nerazzurro Miranchuk

Mancano davvero poche ore all’inizio del match Atalanta-Torino, partita che si giocherà in una giornata molto particolare, in quanto coincide con il giorno in cui termina il calciomercato. Tra i granata ancora out Wilfred Singo, oltre a due ex nerazzurro Etrit Berisha e Aleksej Miranchuk. Mentre per il match contro la squadra guidata da Ivan Juric, il tecnico dei bergamaschi dovrà fare a meno di Berat Djimsiti e José Luis Palomino. Nonostante le diverse assenze la partita tra granata e bergamaschi si preannuncia molto combattuta.

Convocati Atalanta: Gasperini ne chiama 23

Gian Piero Gasperini ha selezionato 23 giocatori per la sfida contro il Torino. Seconda chiamata in nerazzurro per il nuovo acquisto Rasmus Hojlund.

PORTIERI: Musso, Rossi, Sportiello.

DIFENSORI: Toloi, Maehle, Okoli, Zortea, Ruggeri, Demiral, Hateboer, Scalvini, Zappacosta, Soppy.

CENTROCAMPISTI: Koopmeiners, Ederson, De Roon, Malinovskyi, Pasalic.

ATTACCANTI: Muriel, Boga, Lookman, Hojlund, Zapata.

Convocati Torino: ecco i giocatori a disposizione di Juric

In attesa di comunicazioni