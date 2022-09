Le formazioni ufficiali di Atalanta-Torino, sfida in programma alle 20.45 al Gewiss Stadium: prima da titolare in campionato per l’ex capitano Lukic

Lukic titolare per la prima volta in campionato: l’assenza di Radonjic, solo in panchina per problemi fisici, lancia dal 1′ l’ex capitano. Per la sfida all’Atalanta, Juric sceglie Djidji e non Schuurs, mentre sulle fasce ci sono Lazaro e Aina. Nel riscaldamento si fa male Ricci: tocca a Seck dal primo minuto.

Le formazioni ufficiali di Atalanta-Torino: chi gioca

Ecco le formazioni:

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Okoli, Demiral, Toloi; Zappacosta, Koopmeiners, De Roon, Soppy; Pasalic, Ederson; Zapata. A disp.: Rossi, Sportiello, Pedersen, Muriel, Lookman, Hojlund, Malinovskyi, Zortea, Ruggeri, Hateboer, Scalvini.. All.: Gasperini.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Lazaro, Lukic, Linetty, Aina; Vlasic, Seck; Sanabria. A disp. Gemello, Fiorenza, Schuurs, Zima, Adopo, Bayeye, Vojvoda, Ilkhan, Garbett, Radonjic, Pellegri. All. Juric.