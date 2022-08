La probabile formazione del Torino: Juric sposta Aina a destra e Lukic in trequarti. Linetty farà ancora coppia con Ricci

Il Torino chiamato a nuove conferme dopo il successo di sabato scorso. I granata finora hanno ottenuto successi contro le neopromosse Monza e Cremonese e ottenuto un pari a reti bianche contro un avversario più impegnativo come la Lazio. Di quella caratura anche l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, anch’essa a quota sette punti in classifica. Una sfida sulla carta più impegnativa di quella dello Zini per Juric, che dovrà fare i conti con diverse assenze. Tornerà Zima tra i convocati, ma non Miranchuk. Il tecnico croato dovrà fare a meno di Singo sulla fascia destra e Radonjic non è al meglio (ma dovrebbe comunque andare in panchina). Due assenze importanti negli equilibri tattici dei granata e che al momento accrescono i dubbi sulla formazione che Juric deciderà di mandare in campo per mettere in difficoltà il proprio mentore Gasperini.

Torino: Aina al posto di Singo, Lukic al fianco di Vlasic

Il Torino si disporrà come al solito con il 3-4-2-1. In porta il sempre più titolare Milinovic-Savic, così come viene confermato il terzetto difensivo composto da Schuurs, Buongiorno e Rodriguez, con qualche minima chance per Djidji per ottenere una maglia da titolare come braccetto di destra. In mediana Juric dà continuità al duo Linetty-Ricci, mentre sugli esterni il tecnico è costretto a fare degli accorgimenti spostando Aina a destra (in ballottaggio con Lazaro) con Vojvoda che prenderà il suo posto a sinistra. La trequarti sarà molto probabilmente inedita. Come già anticipato, non saranno presenti sia Miranchuk e Radonjic e così Juric sarà costretto ad avanzare Lukic, alla prima da titolare dopo il caos pre Monza-Torino, al fianco di Vlasic. Sanabria agirà da unico terminale offensivo.

La probabile formazione del Torino

Probabile formazione Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Aina, Ricci, Linetty, Vojvoda; Vlasic, Lukic; Sanabria. A disp. Berisha, Gemello, Djidji, Zima, Adopo, Bayeye, Lazaro, Ilkhan, Garbett, Radonjic, Seck, Pellegri. All. Juric

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Miranchuk, Singo