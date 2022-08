La conferenza stampa dell’allenatore granata, Ivan Juric, alla vigila di Atalanta-Torino, in programma domani alle ore 20.45

E’ la vigilia di Atalanta-Torino e il tecnico granata, Ivan Juric, presenta così la partita in conferenza stampa. “L’Atalanta è un po’ meno spregiudicata della Cremonese, che ha questo modo di andarti a prendere forte. L’Atalanta è certamente più squadra e ha valori tecnici importanti. Domani secondo me sarà una grandissima partita, contro una grande squadra che ha inserito diversi giocatori che mi piacciono molto”.

“Noi siamo incompleti, speriamo di completarci entro domani perché in alcuni ruoli se ci dovessero essere dei problemi andremo davvero in difficoltà. Radonjic ad esempio questa settimana non è riuscito ad allenarsi perché ha dei dolori, ed è normale che non riesca a recuperare bene visto che negli ultimi anni non ha giocato molto, e noi domani non abbiamo un giocatore che lo possa sostituire in quella posizione con quelle caratterisiche. Praet? E’ un giocatore del Leicester, inutile parlarne ora”.

“Nell’ultimo giorno di mercato non è facile fare acquisti, a noi ci mancano giocatori a centrocampo e in avanti. Se non dovesse arrivare nessuno si va avanti così sperando che non succeda niente, che non ci siano infortuni, perché ci mancano i cambi”.

“Questo spirito positivo che c’è vogliamo mantenerlo, è stato bello per i ragazzi avere tanti tifosi a seguito nelle trasferte. Speriamo che ci sia sempre più entusiasmo e più gente, è bello per i ragazzi”.

“L’Atalanta ha fatto una mezza rivoluzione nell’ultimo anno e ha acquistato giocatori come Musso, Koopmainer e altri che hanno grande gambe e possono costruire qualcosa di grande. Sicuramente Gasperini, che è un fenomeno in questo, sa quale strada sta prendendo. Vuole fare un calcio totale. L’Atalanta ha grandissima qualità, non gioca ancora ai ritmi altissimi del passato ma è sempre forte”.

“Singo domani non gioca, ha un problema al tendine. Invece Djidji ci sarà”.

“Schuurs lo vedo più come centrale ma deve lavorare ancora tanto sia sul piano tattico che fisico, è un ragazzo predisposto a lavorare bene, anche se”.

“Domani a destra devo decidere chi schierare, ci sono Aina, Lazaro e Vojvoda che possono giocare sulle fasce. Bayeye? In teoria sarebbe perfetto che andasse a giocare in prestito in serie B per giocare con continuità, invece penso che resterà perché ci mancano degli elementi. Seck? Tutto normale”.