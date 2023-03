Così Baroni commenta la sconfitta del Lecce contro il Torino: parole ricche di amarezza per l’allenatore dei salentini

Un Baroni amareggiato: “Il Lecce ha fatto una buona prestazione, credo sia la partita in cui il Toro ha tirato meno, anche oggi ci penalizzano gli episodi, cose che non dobbiamo commettere perché così si butta al vento una prestazione. Oggi la squadra ha fatto una prestazione molto buona ma non possiamo permetterci di subire questi gol ma ci lavoreremo, questa partita mi lascia sereno anche se dobbiamo togliere queste piccole cose”. Sui gol subiti: “Un gol preso come già quello col Sassuolo anche se in quel frangente non so se ci fosse fallo (il riferimento è alla punizione, ndr)”.

“Il Toro ha creato poco”

“Un peccato andare sotto senza che l’avversario abbia creato chissà cosa, là davanti ci manca concretezza ma è strutturale, ci lavoriamo. Mi fa rabbia perdere così ma non perché l’avversario fa qualcosa di importante”.