Al temine di Lecce-Torino 0-2, un soddisfatto Ivan Juric ha così commentato la vittoria ottenuta dalla squadra granata

E’ soddisfatto Ivana Juric al termine di Lecce-Torino 0-2. L’allenatore granata ha così commentato la vittoria conquistata dalla squadra granata allo stadio Via del Mare. “Siamo partiti bene, abbiamo fatto due gol e creato un’altra occasione. Poi abbiamo gestito bene, non giocando un grande calcio ma subendo poco da un Lecce che è sempre pericoloso”.

Su Radonjic

“Radonjic deve migliorare mentalmente, approcciare bene gli allenamenti, crescere, capire il gioco del calcio. Poi ci sono degli alti e bassi, lui ha avuto un bassa ma in questi giorni ha lavorato molto bene, ha fatto bene anche oggi”.

Su Gravillon e Sanabria

“Gravillon ha fatto una partita molto solida, per essere la sua prima partita sono molto soddisfatto. Sanabria spero che continui così, abbiamo un po’ modificato il suo modo di giocare dentro l’area di rigore e questo ci sta dando dei benefici. Abbiamo modificato il suo attacco alla porta ed è sicuramente scattato qualcosa in positivo in lui, trovando questo miglioramento. Ma è un ragazzo che ci sta dando tanto”.

Sulle prossime partite

“Dobbiamo affrontare le partite che ci rimangono con fiducia, adesso affrontiamo il Napoli che sembra essere una squadra fuori dal mondo. Oggi come prestazione non sono tanto esaltato, ci sono cose in cui potevamo fare meglio come nella gestione della palla. Qualche giocatore deve crescere dal punto di vista della dinamicità e questo ci può permettere di fare meglio come abbiamo fatto contro il Bologna. Chi deve crescere? In parecchi”.

Su Rodriguez

Ai microfoni di Sky, Juric ha poi aggiunto: “Guadagniamo qualcosa, ma perdiamo in spinta. Rodriguez per me è un grandissimo giocatore, anche Buongiorno ci dà tanto in tante situazione pur perdendo qualcosina. Ora rubiamo meno palloni, ma gestiamo meglio le partite. Vogliamo crescere ancora”.

Sulla lotta per l’Europa

“In questo momento la nostra classifica è fantastica, i giocatori danno il massimo e vediamo dove possiamo arrivare. La Fiorentina, ad esempio, è un caso che stia li sotto. Noi dobbiamo continuare così, chiudere l’anno al meglio e poi penseremo al resto”.