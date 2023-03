Le parole di Gravillon, all’esordio da titolare a Lecce dopo qualche spezzone: “Un grande gruppo”

Così Gravillon ha commentato la prima da titolare con la maglia del Toro: “Sono contentissimo perché non giocavo titolare da tanto, oggi la vittoria ci permette di stare in alto e questo mi fa piacere, sono contento e dobbiamo continuare così”. Sul gruppo, che il difensore ha conosciuto da poco più di un mese: “Il gruppo mi ha accolto bene, dopo le partite si sta tra di noi, c’è tanta comunicazione e con un gruppo così non si può che fare bene”.

“Baroni mi ha fatto i complimenti”

Juric ha puntato su di lui: “Il mister mi ha detto di stare concentrato sulla partita, nulla di speciale anche perché mi ha spiegato tutto bene in queste settimane e mi sentivo pronto”, ha detto il difensore. Su Baroni, che col Benevento lo ha lanciato nella massima serie: “Oggi l’ho ritrovato sì, ho lavorato con lui, il primo con cui l’ho fatto in Serie A, mi ha fatto i complimenti”. Poi sul Napoli, avversaria domenica al Grande Torino: “Oggi dobbiamo dirci che abbiamo fatto una grande partita e che il lavoro paga, domenica ci aspetta una partita difficilissima e dobbiamo continuare sullo stesso ritmo”.