Prima di Bologna-Torino, Raoul Bellanova ha presentato la partita del Dall’Ara ai microfoni di Sky e di Dazn

A pochi minuti dal calcio d’inizio di Bologna-Torino, Raoul Bellanova ha parlato prima ai microfoni di Sky e poi a quelli di Dazn: “Penso che Juric sia soddisfatto del mio lavoro, soprattutto in queste ultime settimane. Cerco sempre di fare ciò che mi chiede, rimanendo concentrato per 90 minuti e dando un occhio alla fase difensiva, visto che sono più predisposto a fare quella offensiva. Sta spingendo perché vorrebbe che facessi qualche gol in più, speriamo già stasera di aiutare la squadra”

Il nuovo modulo ti favorisce?

“Ho sempre giocato con questo modulo, mi trovo meglio perché ho la fascia più libera e con due punte n area è più facile creare occasioni. Purtroppo stiamo segnando poco e raccogliendo poco, anche contro il Monza meritiamo di più”.

Juric sta parlando molto bene di te, hai ancora margini per crescere?

“Ho ancora grandi margini di miglioramento. All’inizio quando sono arrivato ho faticato, un po’ per la preparazione un po’ per i pochi minuti giocati nella partita precedente”.

Da appassionato di tennis, sei contento della vittoria in Coppa Davis?

“Sono contentissimo per la vittoria dell’Italia in Coppa Davis, voglio fare i complimenti a Sinner per aver trascinato la squadra e anche a Sonego, che è un tifosissimo granata”.