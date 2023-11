Le formazioni ufficiali di Bologna-Torino / Lazaro preferito a Vojvoda sulla fascia sinistra, Tameze ancora in difesa

Come vi abbiamo anticipato, sarà Luca Gemello a difendere la porta del Torino contro il Bologna, con Vanja Milinkovic-Savic che, per la prima volta in questo campionato (ma non era mai capitato anche nello scorso), si accomoda in panchina. Karol Linetty ha recuperato dall’infortunio subito a Monza ed è titolare in mezzo al campo, con Adrien Tameze ancora una volta impiegato come difensore di destra. Nel Bologna la sorpresa è Fabbian titolare in mezzo al campo. In attacco il terminale offensivo è come sempre Zirkzee.

Bologna-Torino: le formazioni ufficiali

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Fabbian, Aebischer; Saelemaekers, Ferguson, Ndoye; Zirkzee. A disp. Ravaglia, Gasperini, Lucumì, Bonifazi, Lykogiannis, Kristianse, De Silvestri, Corazza, El Azzouzi, Moro, Freuler, Urbanski, Van Hooijdonk. All. Thiago Motta.

Torino (3-4-1-2): Gemello; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Linetty, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata. A disp. Milinkovic-Savic, Popa, Zima, Djidji, Antolini, Vojvoda, Gineitis, Savva, Radonjic, Karamoh, Seck, Pellegri. All. Juric.