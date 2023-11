I convocati di Bologna-Torino, gara valida per la tredicesima giornata di Serie A che si gioca lunedì 27 novembre alle ore 20:45

Match day per il Torino, che questa sera sfida il Bologna di Thiago Motta allo stadio Dall’Ara. Una partita importante considerati i momenti delle squadre e i risultati delle squadre che in questo momento lottano per gli stessi obiettivi. Con una vittoria, infatti, i granata si porterebbero addirittura al 7° posto scavalcando Lazio, Frosinone, Monza e proprio i rossoblù.

I convocati del Bologna

Portieri: Skorupski, Bagnolini, Ravaglia;

Difensori: Beukema, Calafiori, De Silvestri, Kristiansen, Lucumì, Lykogiannis, Posch;

Centrocampisti: Aebischer, Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Urbanski;

Attaccanti: Ndoye, Saelemaekers, Van Hooijdonk, Zirkzee.

I convocati del Torino

In attesa di comunicazione