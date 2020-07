Belotti al 45' scherza sul gol: "Com'è stato?... semplice!" - Toro.it

Le parole del Gallo Belotti all’intervallo di Inter-Torino, sfida che dopo 45′ è decisa da un suo gol, approfittando della papera di Handanovic

A fine primo tempo è un Belotti soddisfatto dei primi 45′ ma cosciente anche dell’importanza di mantenere alta l’attenzione. Sulla rete: “C’è stato questo angolo molto alto, ho visto solo che Handanovic ha perso il pallone, sono andato e ho fatto gol… semplice”, sorride il Gallo. Con questo sono sei i gol in sei gare di fila: “Sono contento ma la cosa più importante è portare a casa il risultato, ci stiamo difendendo bene, siamo passati in vantaggio ma non dobbiamo abbassare la guardia e cercare di far loro ancora male”.