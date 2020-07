Le ultime da San Siro: davanti Verdi e Belotti, Ansaldi fa il centrocampista - Toro.it

Le formazioni ufficiali di Inter-Torino: Longo col 3-5-2 con Ansaldi mezzala, difesa confermata, davanti c’è Verdi a supporto di Belotti

A San Siro Longo non fa rifiatare nessuno dei titolatissimi: ci sono ancora una volta dall’inizio Bremer, De Silvestri e Meitè, oltre a Sirigu e Belotti nel 3-5-2 proposto dal tecnico granata. Ansaldi giocherà da mezzala, davanti agirà Verdi alle spalle di Belotti. Nell’Inter non recupera Lukaku che non è nemmeno in panchina.

Inter-Torino: le formazioni ufficiali

A seguire le formazioni:

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Brozovic, Gagliardini, Young; Borja Valero; Sanchez, Martinez. A disposizione: Padelli, Berni, Ranocchia, Asamoah, Eriksen, Esposito, Pirola, Agoume, Biraghi, Skriniar, Candreva. Allenatore: Conte

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meite, Rincon, Ansaldi, Aina; Verdi, Belotti. A disposizione: Ujkani, Rosati, Lyanco, Lukic, Singo, Greco, Edera, Berenguer, Millico, Ghazoini, Djidji, Adopo. Allenatore: Longo