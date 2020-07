Inter-Torino, i convocati: tra i granata assente lo squalificato Zaza - Toro.it

I convocati per Inter-Torino, 32^ giornata di Serie A 2019/2020: ecco i calciatori scelti da Antonio Conte e Moreno Longo per il posticipo

Ancora poche ore, poi a San Siro prenderà il via Inter-Torino, posticipo della 32^ giornata di Serie A 2019/2020. I nerazzurri sono chiamati alla vittoria per approfittare della sconfitta della Lazio e del pari tra Juventus e Atalanta: con un successo, Antonio Conte e i suoi salirebbero al secondo posto in classifica. I granata, invece, sono reduci dalla vittoria contro il Brescia, fondamentale in chiave salvezza. E dovranno subito dare continuità, soprattutto a livello di prestazione. Ecco i calciatori convocati da Antonio Conte e Moreno Longo.

I convocati per Inter-Torino: le scelte di Longo

PORTIERI: Rosati, Sirigu, Ujkani

DIFENSORI: Aina, Ansaldi, Bremer, De Silvestri, Djidji, Ghazoini, Izzo, Lyanco, Nkoulou, Singo.

CENTROCAMPISTI: Adopo, Berenguer, Greco, Lukic, Meitè, Rincon

ATTACCANTI: Belotti, Edera, Millico, Verdi

I convocati per Inter-Torino: le scelte di Conte

In attesa di comunicazioni.