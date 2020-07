Inter, Lukaku out: Conte con Sanchez e Lautaro in attacco - Toro.it

La probabile formazione dell’Inter contro il Torino: Conte sceglie Sanchez con Lautaro, Biraghi in ballottaggio con Young

Le due giornate senza vittoria – sconfitta in casa col Bologna e pari esterno a Verona – hanno adombrato il clima attorno all’Inter. Contro il Torino a Conte e al suo gruppo servono i tre punti, anche se agguantare il secondo posto a spese della Lazio è un’occasione più utile per il morale che per la riapertura di un discorso Scudetto che sembra già chiuso in favore della Juventus. Per il posticipo di San Siro (questa sera, 21.45), il tecnico salentino è alle prese con il fastidio all’adduttore che affligge Romelu Lukaku. Alla Pinetina non c’è apprensione, quanto invece il desiderio di non correre rischi: “Perderlo ora significherebbe non averlo più a disposizione per il resto della stagione”, ha spiegato Conte alla vigilia.

Torna Eriksen, ecco le probabili scelte di Conte

Ecco perché il belga partirà fuori, lasciando ad Alexis Sanchez e Lautaro Martinez i due posti disponibili nell’attacco del 3-4-1-2. Alle loro spalle, dopo il riposo di Verona, tornerà dal primo minuto Christian Eriksen.

A centrocampo le scelte sono quasi obbligate. Vecino, Barella e Sensi sono ancora ai box per infortunio: contro il Toro saranno Gagliardini e Brozovic (che rischia una sanzione della società dopo il ritiro della patente) a presidiare la mediana. Sulle fasce scalpita Moses, ma l’ex Chelsea sarà una risorsa a partita in corso. Candreva agirà a destra, Biraghi – in vantaggio su Young – giostrerà dalla parte opposta.

Nessun dubbio nel pacchetto arretrato: davanti ad Handanovic, pronti Skriniar, De Vrij e Bastoni. Con Godin out.

Probabile formazione Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Biraghi; Eriksen; Lautaro, Sanchez. A disposizione. Padelli, Godin, Ranocchia, D’Ambrosio, Young, Moses, B. Valero, Asamoah, Agoumé, Esposito, Lukaku. Allenatore. Conte

Indisponibili: Barella, Sensi, Vecino

