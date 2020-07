Brozovic, guaio prima del Torino: positivo all'alcoltest, patente ritirata - Toro.it

Il croato dell’Inter, Marcelo Brozovic, è stato fermato dalla Polizia per non aver rispettato un rosso ed è risultato positivo all’alcoltest

Nella notte tra venerdì e sabato, il centrocampista croato dell’Inter Marcelo Brozovic è stato fermato in zona porta Genova a Milano per non aver rispettato un semaforo rosso. Dopo i dovuti controlli, il calciatore è risultato positivo all’alcoltest, riscontrando valori di poco superiori ai limiti consentiti. Prima della sfida contro il Torino, in programma lunedì sera alle ore 21.45, il 77 non ha vissuto una bella serata e ora dovrà fare a meno della patente, ritirata in seguito alla duplice infrazione.

Marcelo Brozovic (R) of FC Internazionale competes for the ball with Filippo Costa of Spal during the Serie A football match between FC Internazionale and Spal. FC Internazionale wins 2-0 over Spal.