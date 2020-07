Toro, la probabile formazione: Bremer rifiata, Berenguer può tornare titolare

La probabile formazione del Torino contro l’Inter: Longo punta sul 3-4-2-1 senza Zaza, pronto Berenguer. Aina favorito su De Silvestri

La vittoria contro il Brescia giunta in settimana è un’assicurazione che il Torino ha stipulato per andare a San Siro senza l’obbligo e il timore di dover fare risultato per forza. Ma la sfida contro l’Inter non sarà solo un ponte verso il secondo step salvezza di giovedì (contro il Genoa, ore 19.30), almeno a sentire Moreno Longo: “E’ un banco di prova importante. Servirà una grande prestazione per uscire con dei punti, ma metterò la formazione migliore in relazione a tutti i fattori che in questo periodo bisogna tenere in considerazione”. Tradotto: un po’ di turn-over ci sarà, ma il tecnico vuole vedere una squadra con la testa a Milano e non al Grifone.

Lyanco più di Bremer. Può riposare De Silvestri

Questo non impedirà di vedere – come già accaduto nel derby del 4 luglio contro la Juventus – qualche cambio nell’undici. Che dovrebbe coinvolgere, stavolta, anche alcuni dei cinque intoccabili, fin qui sempre titolari dopo la fine del lockdown.

A partire da Gleison Bremer. Con il ritorno dalla squalifica di Izzo infatti: è Lyanco, e non il 36, il favorito per guadagnarsi la conferma accanto a Nkoulou.

Inter-Torino: la probabile formazione di Longo

Sulle fasce ci sarà ancora spazio per Ansaldi, mentre per De Silvestri potrebbe arrivare un turno di riposo: al suo posto si scalda Aina. Anche Meité, elogiato e spronato da Longo in conferenza stampa (“Non abbiamo ancora visto la sua miglior versione. Ma è molto disponibile”), potrebbe partire in panchina: pronti Lukic e Rincon a fare diga nel 3-4-2-1.

Sì, perché in attacco qualcosa dovrà cambiare per forza data l’assenza forzata di Zaza. Accanto ai confermatissimi Belotti e Verdi, al Filadelfia le (poche) prove possibili hanno vista più in gamba Berenguer che Edera. Lo spagnolo può prendersi la maglia come trequartista a suggerimento del Gallo, ma il ballottaggio col 20 resterà aperto fino all’ultimo. L’opzione 3-5-2, con un centrocampista in più (Meité) e due soli attaccanti (Verdi-Belotti) perde invece quota di ora in ora.

Probabile formazione Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco; Aina, Lukic, Rincon, Ansaldi; Verdi, Berenguer; Belotti. A disposizione. Rosati, Ujkani, Bremer, Djidji, Singo, De Silvestri, Ghazoini, Adopo, Meité, Greco, Edera, Millico. Allenatore. Longo

Squalificato: Zaza

Indisponibile: Baselli

Simone Verdi of Torino FC celebrates during the Serie A football match between Torino FC and Brescia Calcio.