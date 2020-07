Conte: "Il Torino ha qualità superiori alla classifica. Lukaku? Non rischio" - Toro.it

Le parole di Antonio Conte nella conferenza stampa che precede Inter-Torino: ecco come il tecnico ha presentato la partita

Il tecnico dell’Inter, Antonio Conte, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro il Torino. Ecco le sue parole: “Ho detto ai ragazzi che ero soddisfatto della prestazione offerta a Verona. La strada è quella giusta, quella del gioco, del ritmo e della pressione, ma dobbiamo limitare degli errori. In questo periodo stiamo pagando errori individuali importanti”. Sul Toro, l’idea dell’allenatore nerazzurro è chiara: “Ha una qualità della rosa superiore alla sua classifica. Era partito con altri obiettivi, ora si stanno ritrovando e verranno a San Siro per ottenere punti. Noi vogliamo vincere la gara”.

Lukaku: “Mi auguro di averlo a disposizione”

Sul calendario, così si è espresso Conte: “Faremo delle valutazioni, inizia un periodo ancora più intenso. Giochiamo di lunedì, poi giovedì e infine di domenica, sempre di sera e con due trasferte. Faremo delle rotazioni, ma sono sereno: al di là degli infortuni chi va in campo risponde sempre molto bene”.

Da monitorare le condizioni di Lukaku, alle prese con un problema muscolare: “Romelu ha avuto un problemino, ieri non stava benissimo, ma mi auguro di averlo a disposizione per l’importanza che ricopre in questo gruppo. Faremo le giuste valutazioni senza però prendere rischi. Perderlo ora significherebbe non averlo più con noi per il resto della stagione”.

Antonio Conte Inter