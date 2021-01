I convocati di Filippo Inzaghi e Davide Nicola in vista di Benevento-Torino, sfida valida per la 19^ giornata di Serie A

Un Toro messo a nuovo sul fronte panchina per ricominciare contro un Benevento in leggero calo, ma pronto a farsi avanti per proseguire con il percorso positivo cominciato ad inizio stagione: quella di domani si prospetta come una sfida da non sottovalutare per entrambe le squadre. Sia i granata che i giallorossi dovranno fare i conti con le assenze: Nicola, che ha dalla sua il vantaggio dell’effetto sorpresa, essendo al primo match alla guida del Toro, sarà privo di Vojvoda e Nkoulou. Più compromessa è invece la situazione di Inzaghi che, oltre a Sau squalificato per due turni, conta anche diversi giocatori fermi ai box. Di seguito le scelte dei due allenatori sui convocati per la diciannovesima giornata di Serie A.

Benevento-Torino, i convocati di Inzaghi

Ecco i 23 convocati di Filippo Inzaghi. Restano out Volta, Letizia, Moncini, Schiattarella. Torna invece Insigne. Di seguito le scelte del tecnico giallorosso.

PORTIERI: Lucatelli, Manfredini, Montipò, Gori.

DIFENSORI: Caldirola, Glik, Tuia, Maggio, Barba, Foulon, Pastina.

CENTROCAMPISTI: Viola, Dabo, Tello, Hetemaj, R. Insigne, Basit, Masella, Improta, Ionita.

ATTACCANTI: Iago Falque, Di Serio, Caprari, Lapadula.

Benevento-Torino, i convocati di Nicola

In attesa di comunicazione.