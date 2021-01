Avanti con il 3-5-2, “ma con i miei principi”: ecco la probabile formazione del nuovo Torino di Nicola per la sfida di Benevento

Vuole risposte, Davide Nicola. E non importa che nel disastrato mondo granata vi sia rientrato da poche ore. Il nuovo allenatore del Torino si aspetta che i suoi calciatori mettano già in pratica a Benevento (venerdì 22 gennaio, ore 20.45) quei pochi principi su cui ha insistito al Filadelfia. La squadra non ha cambiato assetto, nelle prove settimanali. E scenderà in campo, ancora, con il 3-5-2. Non era necessario uno stravolgimento di tattica e uomini, ma un nuovo approccio per dare la scossa al gruppo: questo, il pensiero del tecnico di Vigone. Che ha però una tentazione. Puntare sin dal primo minuto su Simone Zaza, in coppia con Belotti.

A sinistra può arrivare un’occasione per Ansaldi

E’ l’11, il favorito per una maglia accanto al Gallo in attacco. Se la giocherà fino all’ultimo con Verdi. L’altro ballottaggio è sulla fascia sinistra. Ansaldi, Rodriguez e Murru battagliano per un posto: ed è l’argentino – spesso l’ultima scelta con Giampaolo – ad avere le maggiori chance di partire dal primo minuto.

Nel cuore del centrocampo, Lukic e Linetty affiancheranno Rincon, mentre a destra agirà Singo (Vojvoda, lo ricordiamo, è ancora ai box). Il trio di difesa sarà quello che con Giampaolo ha avuto maggiore continuità nelle ultime settimane di gestione: Lyanco al centro, Izzo e Bremer braccetti.

Probabile formazione Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Lukic, Rincon, Linetty, Ansaldi; Zaza, Belotti. A disposizione. Milinkovic-Savic, Rosati, Buongiorno, Murru, Rodriguez, Baselli, Gojak, Segre, Bonazzoli, Edera, Verdi. Allenatore. Nicola

Indisponibili: Nkoulou, Vojvoda