Benevento-Torino, diretta della partita del campionato di Serie A 2020/2021: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Benevento-Torino è la partita dell’esordio di Davide Nicola come allenatore della formazione granata. Ma anche l’ultima gara di un girone d’andata assolutamente negativo per Andrea Belotti e compagni che, al momento, sono in piena zona retrocessione. Lo 0-0 di una settimana fa contro lo Spezia (con i liguri i dieci uomini per novanta minuti, considerando il recupero) è costato la panchina a Marco Giampaolo, ora i granata si aggrappano alla grinta di Davide Nicola per evitare la serie B. Segui Benevento-Torino in diretta con noi su Toro.it.

Benevento-Torino: il prepartita

Ore 18.45 Mancano circa due ora al calcio d’inizio della partita tra il Benevento e il Torino. Una partita che segna l’inizio dell’era Davide Nicola che, per l’occasione, ha recuperato Federico Bonazzoli in attacco (era assente alle ultime partite a causa di un problema muscolare). Assenti invece alla trasferta al Ciro Vigorito i difensori Nicolas Nkoulou e Mergim Vojvoda, oltre che il quarto portiere Samir Ujkani. Anche il tecnico del Benevento, Filippo Inzaghi, deve fare i conti con numerose assenze, tra queste spiccano quelle di Sau, squalificato, Schiattarella e Letizia, giocatori solitamente titolari nell’undici giallorosso.

Benevento-Torino: le probabili formazioni

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Glik, Tuia, Barba; Ionita, Dabo, Hetemaj; Improta, Caprari; Lapadula. A disp. Lucatelli, Manfredini, Gori, Caldirola, Foulon, Pastina, Viola, R. Insigne, Basit, Masella, Iago Falque, Di Serio. All. Inzaghi

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Lukic, Rincon, Linetty, Ansaldi; Zaza, Belotti. A disp.. Milinkovic-Savic, Rosati, Buongiorno, Murru, Rodriguez, Baselli, Gojak, Segre, Bonazzoli, Edera, Verdi. All.. Nicola

Benevento-Torino: dove vederla in TV e in streaming

Benevento-Torino, in diretta, sarà trasmessa in tv su Sky, sul canale 202 e sul canale 251, mentre per vedere la partita del Toro di oggi in streaming sarà necessario Sky Go o Now Tv.

Benevento-Torino: le formazioni ufficiali

In attesa di comunicazioni ufficiali

Benevento-Torino: la diretta

Calcio d’inizio della partita alle ore 20.45.