La sintesi e il commento del primo tempo il Benevento è avanti 1-0 sul Torino: Viola l’autore del rigore causato da un fallo di Singo

Non ci sono grandi novità nella formazione di Nicola, che è quella prevista, pur con una eccezione. Non c’è Bremer ma si parte con Rodriguez nel terzetto di difesa con Izzo e Lyanco, mentre dal primo minuto c’è Ansaldi largo sulla sinistra, davanti Zaza con Belotti. Subito un brivido in area del Torino, con l’uscita tardiva di Sirigu, anche se tradito dal vento. Poco dopo, al 5′, cross di Ansaldi per la testa di Zaza, ma palla troppo alta. Primo episodio da moviola al nono minuto: su angolo Izzo e Tuia si scontrano, col granata che ha la peggio e resta a terra, l’azione continua e Glik per tre volte ci prova e riesce a segnare la rete dell’1-0. Ma su un rimpallo la sfera colpisce il braccio dell’ex granata e Giacomelli, richiamato al Var, annulla. Izzo viene soccorso ma è fortunatamente in grado di riprendere il gioco. Squillo di Zaza al 26′: Barba fa un pasticcio al limite e per poco l’attaccante non ne approfitta, trovando pronta la risposta di Montipò: resterà l’occasione più pericolosa della squadra di Nicola. Sei minuti dopo è il Benevento che va in vantaggio: Viola pesca Lapadula in area, Sirigu esce e lo travolge col corpo, Giacomelli assegna il rigore. Dal dischetto Viola non sbaglia. Il Toro prova la reazione con Belotti che si invola ma sulla trequarti viene steso, guadagnando un calcio di punizione, risponde con Tello il Benevento ma il suggerimento per il giallorosso è fuori misura. Nel recupero del primo tempo contatto in area tra Rincon e Caprari, ma Giacomelli lascia proseguire.