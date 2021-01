La conferenza stampa del tecnico del Benevento, Filippo Inzaghi, dopo la partita pareggiata contro il Torino per 2-2

Il 2-2 finale ha lasciato il rammarico a Filippo Inzaghi, il tecnico del Benevento ha così commentato il pareggio finale: “C’è grande rammarico, però voglio anche pensare che se al 93’, in emergenza totale, stai vincendo contro una squadra che ha Belotti e Zaza in avanti vuol dire che qualcosa di buono stai facendo. Belotti è il centravanti della Nazionale e questo Zaza penso che ci tornerà presto. Abbiamo anche avuto due volte la palla del 3-1, alla squadra non posso dire niente. C’è rammarico perché al 93’ non puoi prendere un gol del genere in contropiede. Se avessimo vinto avremmo chiuso il girone di andata a 24 punti e sarebbe stato qualcosa che a inizio anno era impensabile”.

Inzaghi: “Eravamo vicini all’impresa”

Inzaghi ha poi parlato del modo di giocare della sua squadra: “A me non piace fare venti passaggi nella mia metà campo, penso che serva a poco. Mi dispiace perché i ragazzi erano vicini a un’impresa contro un Torino che ha un organico da Europa League. Non possiamo permetterci di prendere un gol in contropiede al 93′. Invece di pensare ad altri attaccanti io oggi penso a fare i complimenti a Lapadula. Oggi siamo stati vicini a fare qualcosa di grande”.