Le parole di Simone Zaza al termine della sfida tra Benevento e Torino, terminata sul 2-2: “Giampaolo? Abbiamo avuto anche sfortuna”

Protagonista della serata con la doppietta decisiva, Simone Zaza: “Rimontare una partita così è un segnale forte, sappiamo che le aspettative sono diverse da questa situazione, le aspettative dei tifosi, della soscietà, le nostre stesse aspettative. Dobbiamo fare come abbiamo fatto oggi, tra l’altro contro una squadra che è una rivelazione. Ci prendiamo questo spirito e ripartiamo da qui”. Su Giampaolo e sulla necessità di una scossa: “A tutti dispiace per ciò che è successo, abbiamo avuto anche sfortuna, i risultati non arrivavano. Dispiace: ora è arrivato un nuovo allenatore e noi siamo a disposizione, dobbiamo continuare così”. Sulla partita: “Io cerco sempre di stare tranquillo, di lavorare bene e fare quello che chiede allenatore per aiutare compagni. Sono contento di questa doppietta”.

Zaza su Nicola: “Un motivatore”

Poi su Nicola: “Un motivatore, ti carica tantissimo, ho avuto la fortuna di conoscerlo a Valencia quando venne con lo staff per seguire gli allenamenti, già lì mi piacque molto, noi cerchiamo di seguirlo dobbiamo solo tenere la testa bassa e pedalare”.