Rincon lotta in mezzo al campo e nel finale sfiora il 2-3, ancora male Lukic e Linetty: le pagelle di Benevento-Torino

SIRIGU 5: esce in ritardo su Lapadula finendo per travolgerlo e concede un calcio di rigore al Benevento. Rigore che poi Viola ha trasformato portando in vantaggio la formazione di casa. Nella ripresa si fa invece beffare da Lapadula sul suo palo in occasione del momentaneo 2-0 giallorosso.

IZZO 6: dopo pochi minuti riceve un violento colpo alla testa in uno scontro con Tuia, gioca i primi 45 minuti con una vista fasciatura ma all’intervallo è costretto ad alzare bandiera bianca e lasciare il campo. La sua prestazione è stata comunque buona. (st 1′ BUONGIORNO 6,5: riscatta la prestazione non convincente di una settimana fa contro lo Spezia. Gioca un buon secondo tempo).

LYANCO 6,5: dei tre difensori centrali è il migliore. Bravo a guidare la linea difensiva nel primo tempo, bravo anche nella ripresa quando viene spostato sul centrodestra.

RODRIGUEZ 5,5: viene schierato da Nicola come centrale di sinistra nella linea a tre. Dei difensori del Torino è quello che questa sera convince di meno. La sua deviazione sul tiro di Lapadula finisce per beffare Sirigu. (st 38′ GOJAK: sv)

