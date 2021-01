La conferenza stampa del tecnico del Torino, Davide Nicola, dopo la sua prima partita ufficiale sulla panchina granata, contro il Benevento

Davide Nicola, al termine di Benevento-Torino 2-2, ha così commentato la partita: “Il mio volto è teso? No, è un volto in cui c’è carica, voglia e piacere di guidare questa squadra. Sono molto soddisfatto della prova dei ragazzi, nella partita ci sono poi state anche tante cose su cui dovremo lavorare. In questi tre giorni avevo chiesto la disponibilità di creare un gruppo che possa scaldare i nostri cuori e quelli della gente. Non era facile riprendere una partita del genere, soprattutto dopo il 2-0, però i ragazzi sono stati attenti, anche riguardo alla possibilità di cambiare modulo. C’è da lavorare, anche perché abbiamo creato tante occasioni da gol e non le abbiamo sfruttate. Ma dobbiamo anche essere consapevoli che riprendere una partita del genere non era facile”.

Nicola: “Da domani parlerò con la società di mercato”

Nicola ha poi parlato della differenza tra la prestazione del primo e del secondo tempo: “Nel primo tempo la squadra era contratta, poco veloce, pensava troppo. Le cose non riuscivano in maniera automatico, nell’intervallo ho solo detto ai ragazzi che la prestazione si stava facendo e di continuare ad andare avanti. Nel secondo tempo sono stati più liberi e secondo me hanno fatto molto bene”.

Infine, sul mercato: “Io finora non ho parlato di mercato con la società, perché avevo bisogno di valutare tutti gli elementi. Da domani in avanti ci parlerò. Noi vogliamo fortemente raggiungere questo obiettivo: non vogliamo farlo a parole ma con i fatti”.