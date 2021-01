Le dichiarazioni di Cesare Prandelli nella conferenza stampa di presentazione di Torino-Fiorentina, la prima partita del girone di ritorno

Dopo la vittoria 2 a 1 sul Crotone la Fiorentina si appresta ad affrontare il Torino con il match in programma domani sera con calcio d’inizio alle 20:45. Alla viglia del match ha parlato Cesare Prandelli che riguardo al Toro ha dichiarato: “Il Torino ha cambiato allenatore, e con Nicola è diventata una squadra molto concreta, che cerca anche gli scontri fisici. Mancano ancora moltissime partite, ma noi dobbiamo mantenere la stessa mentalità. Nell’ultima partita abbiamo visto uno Zaza che ha ritrovato la forma, oltre al solito Belotti. Domani dobbiamo curare bene i tempi di aggressione e di uscita. La partita di domani è uno scontro salvezza.”

Prandelli:”Voglio prestazioni importanti”

Il tecnico viola parlando sempre della sfida di domani contro il Toro ha parlato così: “Dovremo essere bravi a vincere i duelli individuali e alzare i nostri livelli. Quando recuperiamo palla in certe zone del campo dobbiamo essere spregiudicati. Dobbiamo prenderci qualche rischio, ma calcolato.-poi ha proseguito. Le scelte che abbiamo fatto sono dettate dalla programmazione. Non mi fido della nostra posizione in classifica, voglio prestazioni importanti e risposte sul campo. Se ci saranno le prestazioni, arriveranno anche le risposte e la continuità di risultati”.

Le parole sui nuovi arrivi

Infine Prandelli si è soffermato a parlare dei nuovi acquisti arrivati dal mercato, riguardo a loro ha dichiarato: “Kokorin e Malcuit sono due giocatori ai quali non dobbiamo mettere pressione. Devono trovare la condizione della squadra, ma ci aiuteranno molto. Sono state operazioni molto intelligenti, in un mercato che ho sempre definito “dei delusi”. In queste scelte c’è anche della programmazione. Malcuit ha ottima corsa, cerca l’uno contro uno ed è capace di ribaltare molte situazioni. Cercavamo un profilo così, e siamo felici che sia arrivato”.