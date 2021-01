Nicola col 3-5-2: Singo e Ansaldi sulle fasce, davanti Zaza-Belotti. Out Izzo per infortunio: la probabile formazione verso Torino-Fiorentina

A Benevento è partita la rincorsa del Torino, così la vede Davide Nicola, che non vuole inciampi nella sfida interna contro la Fiorentina (venerdì 29 gennaio, ore 20.45), altra tappa salvezza per i granata. Il tecnico, alla vigilia, ha fatto gruppo: “Dobbiamo diventare una famiglia”. E’ l’unica via, per costruire un’identità. Il Toro, per modulo e interpreti, non sarà troppo diverso da quello visto al “Vigorito”. Sarà ancora, dunque, 3-5-2: e l’unica novità dovrebbe essere in difesa. Izzo mancherà all’appello, lo sostituirà Bremer, che affiancherà Lyanco e Rodriguez nella linea a tre.

La probabile formazione del Torino

Per il resto, poche sorprese. A partire dall’attacco, dove giostrerà ancora Zaza accanto a Belotti in attesa che il nuovo arrivato Sanabria possa giocarsi le proprie carte nel corso della prossima settimana di allenamenti al Filadelfia. Poco male, visto che l’11 arriva dalla doppietta di Benevento ed è in fiducia. A centrocampo, Rincon sarà il perno centrale, con Lukic e Linetty a far da mezzali (Baselli partirà dalla panchina). Sulle fasce, altro spazio per Ansaldi, che Nicola reputa il più adatto a ricoprire il ruolo di esterno mancino.

Probabile formazione Torino (3-5-2): Sirigu; Bremer, Lyanco, Rodriguez; Singo, Lukic, Rincon, Linetty, Ansaldi; Zaza, Belotti. A disposizione: Milinkovic-Savic, Rosati, Buongiorno, Murru, Baselli, Gojak, Segre, Edera, Bonazzoli, Verdi. Allenatore: Nicola

Indisponibili: Izzo, Nkoulou, Vojvoda