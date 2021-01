La probabile formazione della Fiorentina / Poche variazioni per Cesare Prandelli: Venuti e Caceres restano in ballottaggio

Cinque posizioni e sette punti di distanza tra Torino e Fiorentina, che si sfideranno dando il via al girone di ritorno. Se i granata non saranno al completo, lo stesso non si può dire della Viola di Prandelli, che potrà sfruttare a pieno il proprio potenziale. Restano ancora out dalla lista convocati infatti solamente i nuovi arrivati Malcuit e Kokorin, che devono prima trovare la giusta condizione, secondo quanto detto dal tecnico nella conferenza di presentazione. Poche variazioni e ballottaggi perciò per Prandelli, che considera questa, una sfida importante sul fronte salvezza.

La probabile formazione della Fiorentina: Igor in vantaggio su Martinez Quarta

Il tecnico della Viola potrebbe infatti optare per il 3-5-2 o il 3-4-2-1, lasciando la protezione dei pali in mano a Dragowski. La difesa a tre dovrebbe vedere confermati Milenkovic e Igor, in vantaggio su Martinez Quarta. Pezzella farebbe invece il centrale. Per quanto riguarda il centrocampo, le scelte di Prandelli dovrebbero convergere verso Venuti, in ballottaggio con Caceres, e Biraghi come esterni, e Amrabat e Castrovilli invece al centro. Il fronte offensivo prevede invece Bonaventura e Ribery a sostegno di Vlahovic

Fiorentina, la formazione contro il Torino

Probabile formazione Fiorentina (3-4-2-1): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Caceres, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Bonaventura, Ribery; Vlahovic. A disp. Terracciano, Ricco, Barreca, Martinez Quarta, Borja Valero, Pulgar, Callejon, Kouame, Montiel. All. Prandelli.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: nessuno.