I convocati di Bologna-Torino: ecco i calciatori che Ivan Juric e Thiago Motta hanno chiamato per il match che li vedrà affrontarsi

Altro giro, altra corsa per il Torino di Juric che, dopo la bella vittoria col Milan si prepara ad ffrontare il Bolgona di Thiago Motta al Dall’Ara. Domani alle 12.30 le due formazioni scenderanno sul rettangolo verde per conquistare i punti e dare continuità ai risultati. Il tecnico rossoblù dovrà fare a meno di Kevin Bonifazi che, a causa di uno stiramento non sarà a disposizione. Diversa la situazione in casa granata. Oltre allo squalificato Linetty, restano da valutare Aina, Berisha, Ilkhan e Sanabria, che difficilmente saranno schierabili. Di seguito, le scelte dei due tecnici.

Convocati Bologna-Torino: i convocati Thiago Motta

Sono 23 i giocatori chiamati da Thiago Motta in vista del match con il Torino. Torna a disposizione Arnautovic. Di seguito, le scelte del tecnico:

Portieri: Bagnolini, Bardi, Skorupski.

Difensori: Cambiaso, De Silvestri, Lucumi, Lykogiannis, Posch, Sosa, Soumaoro.

Centrocampisti: Aebischer, Dominguez, Ferguson, Medel, Moro, Schouten, Soriano.

Attaccanti: Arnautovic, Barrow, Orsolini, Sansone, Vignato, Zirkzee.

Convocati Bologna-Torino: i convocati di Juric

In attesa di comunicazione.