Probabile formazione Bologna / Thiago Motta conferma il 4-2-3-1 con un ballottaggio tra Barrow e Orsolini sulla trequarti

Il Bologna allenato da Thiago Motta è solito scendere in campo con il 4-2-3-1, formazione che permette di sfruttare la prima punta fisica e spingere molto sulle fasce con gli esterni alti e anche con i terzini, e il Bologna ha ottimi giocatori in queste posizioni, Arnautovic che in questa stagione sta facendo scintille, Barrow e Orsolini sulle fasce (tra l’altro entrambi sono stati nel mirino dei granata) e con terzini offensivi come Cambiaso. Il Bologna ha anche variato ogni tanto il modulo, scegliendo a volte il 3-4-2-1 e altre volte il 4-3-3 ma per quest’oggi non sono previsti stravolgimenti.

La probabile formazione del Bologna

E’ cosi che Skorupski sarà confermato tra i pali, Posch, Lucumì, Soumaro e Cambiaso dovrebbe comporre la linea difensiva, con l’ex granata De Silvestri che partirà quindi dalla panchina (mentre l’altro ex, Bonifazi, è infortunato). In mediano spazio alla coppia formata da Medel e Dominguez, con Ferguson, Aebischer e Barrow sulla trequarti camp alle spalle dell’immancabile Arnautovic. L’unico ballottaggio è quello sulla fascia tra Barrow e Orsolini.

I punti di forza del Bologna

Il Bolgona può fare affidamento su una difesa molto solida e fisica, dei terzini offensivi che non hanno paura di attaccare come Cambiaso, un centrocampo con giocatori fisici come Medel ma anche molto tecnici come Dominguez, inoltre gli esterni sono veloci e sanno rendersi pericolosi uno degli esempi è Barrow, ma la squadra di Thiago Motta può contare soprattutto su una punta fisica e molto pericolosa che ha segnato già moltissimi gol in questo avvio di stagione che è dietro solamente a Victor Oshimen nella classifica marcatori con ben 7 reti: Arnautovic.

Probabile formazione Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Soumaro, Cambiaso; Medel, Dominguez; Ferguson, Aebischer, Barrow; Arnautovic. A disp. Bagnolini, Bardi, De Silvestri, Lykogiannis, Sosa, Moro, Schouten, Soriano, Orsolini, Sansone, Vignato, Zirkee. All. Motta.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bonifazi