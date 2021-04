Bologna-Torino, diretta della partita del campionato di Serie A 2020/2021: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Bologna-Torino è la sfida del turno infrasettimanale che vedrà il Torino tornare in campo dopo la vittoria di domenica sulla Roma, valsa l’aggancio in classifica a Fiorentina e Benevento. Una partita da non sbagliare per la squadra di Nicola, reduce da una striscia positiva cominciata con il derby contro la Juventus e proseguita anche a Udine, dove il Toro ha battuto i bianconeri. Sulla sua strada, al Dall’Ara, i granata di Nicola troveranno l’ex Mihajlovic. Segui su Toro.it la diretta di Bologna-Torino.

Bologna-Torino: il prepartita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI BOLOGNA-TORINO

Ore 18.45 Mancano circa due ore al fischio d’inizio di Bologna-Torino, sfida valida per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2020-2021. Dopo 48 ore convulse, in cui più che della stagione in corso si è parlato di Superlega, si torna in campo per una sfida che vale un altro pezzo di salvezza. Almeno per i granata, reduci da due vittorie di fila. A breve il pullman delle due squadre arriveranno al Dall’Ara di Bologna e i calciatori dopo la ricognizione di rito torneranno negli spogliatoi per prepararsi al riscaldamento.

Bologna-Torino: le probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni:

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow. A disp. Da Costa, Ravaglia, Antov, De Silvestri, Faragò, Poli, Baldursson, Skov Olsen, Vignato, Palacio, Juwara. All. Mihajlovic

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Sanabria, Belotti. A disposizione. Ujkani, Buongiorno, Murru, Vojvoda, Rodriguez, Lyanco, Lukic, Gojak, Linetty, Baselli, Bonazzoli, Zaza. Allenatore. Nicola

Bologna-Torino: dove vederla in tv e streaming

Bologna-Torino in diretta tv sarà trasmessa da Sky Sport, canale 253 del satellite e 484 del digitale terrestre. In streaming la partita del Toro di oggi sarà trasmessa su Sky Go e su Now Tv.

Bologna-Torino: le formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Bologna-Torino: la diretta

Calcio d’inizio ore 20:45