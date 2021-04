Sintesi e commento di Bologna-Torino: al 45′ decide il gol di Barrow, che beffa un non preciso Milinkovic-Savic

Per la sfida del Dall’Ara Nicola rinuncia a Sanabria, lanciando Zaza dal primo minuto, e cambia anche a centrocampo: torna Rincon dal 1′, ci sono Singo e Rodriguez sulle fasce al posto di Vojvoda e Ansaldi. Ci prova subito Rodriguez da calcio di punizione dopo tre minuti, ma la palla termina fuori. Poco dopo primo cambio forzato per Bologna: si fa male Dominguez, al suo posto c’è Baldursson. Iniziativa di Verdi, l’ex della partita, all’11’: azione personale del numero ventiquattro disturbato da Soumaoro. Arriva comunque la conclusione deviata però dal Bologna. Squillo di Orsolini al 17′: la conclusione va vicinissima all’incrocio. Al 24′ l’azione più pericolosa del Toro nel primo tempo, che si sviluppa sull’asse Zaza-Verdi-Belotti: il tiro del Gallo respinto dal portiere avversario. Un minuto dopo, al 25′ cambia la partita: Verdi perde un pallone a centrocampo, subito Soriano ne approfitta per lanciare Barrow. La conclusione dal limite trova però impreparato Milinkovic-Savic: la palla passa sotto le gambe del portiere e il Bologna va in vantaggio. La squadra di Nicola sembra subire il colpo: è il Bologna invece che prende campo e coraggio. Bravo Nkoulou su Barrow al 35′, quando intuisce le intenzioni del giovane attaccante. Al 43′ si accende finalmente Singo: prima prova il cross, poi raccolta la ribattuta pesca a centro area Verdi, la cui conclusione esce veramente di pochissimo. Dopo tre minuti di recupero si va al riposo sull’1-0 per i padroni di casa.