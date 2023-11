Bologna-Torino, diretta della partita del campionato di Serie A 2023/2024: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Monday night di Serie A, con la sfida tra Bologna e Torino che chiude il 13° turno di campionato. Le due squadre si affrontano in un Dall’Ara gremito di tifosi, accorsi per assistere a uno scontro tra club che lottano per le stesse ambizioni. Da un lato i rossoblù si trovano all’8° posto con 18 punti in classifica e a soli 3 di distanza dal 5° posto; dall’altro, invece, i granata sono in ritardo di due punti rispetto ai padroni di casa, che scavalcherebbero in caso di vittoria.

Bologna-Torino, il prepartita

Ore 19.30 Sono state annunciate le formazioni ufficiali delle due squadre. Nel Torino la grande sorpresa è Gemello tra i pali.

Ore 18.45: Due ore al calcio d’inizio della partita. I pullman delle due squadre stanno per arrivare allo stadio Dall’Ara, e i giocatori scenderanno presto in campo per una prima ricognizione del terreno di gioco. Gara importante per entrambi i club, che vincendo oggi effettuerebbero un grosso salto in avanti in classifica a ridosso della zona Europa. Tutto è pronto qui a Bologna.

Bologna-Torino: le formazioni ufficiali

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristianse; Fabbian, Aebischer; Saelemaekers, Ferguson, Ndoye; Zirkzee. A disp. Ravaglia, Gasperini, Lucumì, Bonifazi, Lykogiannis, Kristianse, De Silvestri, Corazza, El Azzouzi, Moro, Freuler, Urbanski, Van Hooijdonk. All. Thiago Motta.

Torino (3-4-1-2): Gemello; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Linetty, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata. A disp. Milinkovic-Savic, Popa, Zima, Djidji, Antolini, Vojvoda, Gineitis, Savva, Radonjic, Karamoh, Seck, Pellegri. All. Juric.

Bologna-Torino, dove vederla in Tv e in streaming

Monza-Torino sarà trasmessa da DAZN, anche scaricando l’app su una smart tv. L’alternativa è Sky, che trasmetterà la sfida su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e sul canale numero 251. Sarà visibile anche in diretta streaming, sempre tramite abbonamento, in questo caso scaricando l’app di DAZN oppure SkyGo su qualsiasi dispositivo mobile.

Bologna-Torino: la diretta

Calcio d’inizio della partita programmato alle ore 20:45.