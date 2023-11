Sintesi e commento di Bologna-Torino: al Dall’Ara un gol annullato a Vlasic al 20′, parte meglio la squadra felsinea che non è però pericolosa

Per la sfida al Bologna, posticipo di giornata, Juric a sorpresa schiera in porta Gemello e non Milinkovic-Savic. Ed è la novità più grossa perché il resto delle scelte sono invece quelle attese. Tameze di nuovo in difesa, Linetty regolarmente a centrocampo e la coppia Sanabria-Zapata a guidare l’attacco. Al 2′ tiro di Fabbian che colpisce l’esterno della rete. Si tratta del primo squillo della partita ed è dei padroni di casa. Meglio la squadra di Thiago Motta nei primi minuti. L’equilibrio lo spezza Vlasic al 20′: un grandissimo gol, di sinistro da fuori, ma dopo un consulto con il Var l’arbitro annulla per un fuorigioco di Zapata. Era stato l’ex Atalanta a far partire quell’azione. Cinque minuti dopo ci prova Zapata ma Skorupski è attento e mette in calcio d’angolo. Al 35′ punizione di Ilic, Buongiorno ci arriva di testa ma non inquadra la porta. Al 38′ Gemello preferisce evitare problemi e smanaccia per allontanare un cross di Saelemaekers indirizzato a Ndoye. Dopo un minuto di recupero si chiude il primo tempo sullo 0-0.