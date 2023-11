Tameze in difficoltà in fase difensiva, Lazaro a sinistra non riesce mai a pungere: le pagelle di Bologna-Torino

GEMELLO 4: sfrutta malissimo l’occasione che Juric gli concede e ha grandi responsabilità sul gol del Bologna. Azzarda un’uscita fuori dall’area di rigore per cercare di anticipare Fabbian (che era in mezzo a due difensori del Torino), alla fine si fa scavalcare dall’avversario che a porta vuota segna.

TAMEZE 5: viene confermato come terzo di destra nella linea di difesa ma questa sera la sua prestazione non è sufficiente. Saelemaekers gli crea più di un problema e spesso riesce ad andargli via. (st 25′ VOJVODA 5,5: come Tameze, anche lui è in difficoltà quando viene puntato).

BUONGIORNO 6: ha il compito di tenere a bada Zirkzee, una punta meno fisica ma più di movimento rispetto a quelle che normalmente affronta. Il centrale granata non ha però problemi ad affrontare l’attaccante avversario e gioca la sua solita buona partita.

RODRIGUEZ 5,5: tiene in gioco Zirkzee in occasione del gol del 2-0 che chiude con qualche minuto di anticipo la partita del Dall’Ara. È una macchia nella sua prestazione.

(Continua a pagina 2)