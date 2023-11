Al termine di Bologna-Torino l’allenatore rossoblù Thiago Motta ha analizzato la vittoria dei suoi ai microfoni di DAZN

Il Bologna vince e convince contro un Toro intraprendente nella prima frazione di gioco, ma arrendevole nel secondo tempo. A decidere il match sono stati prima Fabbian e poi Zirkzee, che hanno fissato il risultato sul 2-0. Il Bologna balza dunque al quinto posto in classifica, a quota 21 punti al pari della Roma. Al termine della gara Thiago Motta ha commentato la vittoria dei rossoblù ai microfoni di DAZN.

Le parole di Thiago Motta

“Abbiamo fatto una buona prestazione contro una squadra complicata da affrontare. Fino al gol era una partita molto bloccata, loro sono forti sulle seconde palle e poi ti vengono ad attaccare. Dopo il gol la partita si è aperta e abbiamo trasformato delle possibilità in occasioni da gol. Poi con Joshua abbiamo chiuso la partita, non era per niente facile. Fino ad oggi sono soddisfatto perché i ragazzi fanno cose straordinarie. Abbiamo fatto grandi cose con una rosa diversa dall’anno scorso e con parametri diversi. Ma c’è una cosa importante da sottolineare: come si adattano i ragazzi alle difficoltà e il modo in cui si aiutano. Poi diventa molto più facile affrontare la partita. Contro una squadra molto difficile oggi abbiamo fatto quello che dovevamo per ottenere i tre punti.

Zirkzee? Ha grandissime potenzialità. L’anno scorso ha avuto un po’ di difficoltà per adattarsi. Oggi è completo, ha tecnica e fisicità e riesce a fare bene fase offensiva e difensiva. Gli piace combinare con i compagni e attacca bene la profondità. Gli attaccanti vivono di gol e delle volte è un po’ frustrato perché gli chiedo tante cose da fare. Ma è un ragazzo per bene, tutto il resto poi viene da lui. Davvero è un giocatore di una grandissima qualità e si merita tutto quello che sta facendo”.