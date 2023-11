Al termine di Bologna-Torino Ivan Juric ha analizzato la gara ai microfoni di DAZN e in conferenza stampa: le sue parole

Il Torino esce sconfitto dal Dall’Ara, sotto i colpi di Fabbian e Zirkzee. 2-0 il risultato finale in favore del Bologna, che interrompe la striscia di risultati positivi che gli uomini di Juric avevano collezionato da Lecce a Monza. I granata erano anche riusciti a passare in vantaggio nel primo tempo, ma il VAR ha annullato la rete di Vlasic a causa del fuorigioco di Duvan Zapata. Al termine del match il tecnico croato ha analizzato la prestazione del Toro ai microfoni di DAZN e in conferenza stampa.

Le parole di Juric

“Penso che la squadra fino al gol ha dominato, giocando come l’avevamo preparata. Tutti eravamo soddisfatti, poi è chiaro che quando giochi così bene fuori casa poi devi segnare. Noi non ci siamo riusciti. La partita è andata così e via… Vanja? dopo due partite in nazionale lo abbiamo visto scarico, volevamo dare un’occasione a Gemello che ha fatto sempre bene sia in coppa che nelle amichevoli. Spero che Vanja recuperi bene e che torni brillante. Valuteremo in questa settimana di lavoro. Ci sono state molte situazioni in cui l’ultimo passaggio poteva essere migliore. Abbiamo dominato la partita a livello di gioco senza concedere niente. Dopo la rete non ho visto reazioni, nemmeno dopo i cambi.

Vlasic ha fatto un primo tempo eccellente, come gran parte della squadra. Lui come gli altri però è calato tanto dopo il gol. Infortunati? Penso che Ricci potrebbe essere recuperato, adesso vediamo come stanno tutti per prepararci al meglio.

Nelle ultime partite siamo stati più pericolosi di prima, ma manca qualche gol. Continuiamo su questa strada, abbiamo fatto 7 punti in 3 partite e oggi 60 minuti di buonissimo livello. Vogliamo continuare così. Tifosi? sono molto attaccati alla squadra. Viviamo in una città in cui c’è una squadra molto più grande e che ti fa soffrire. Mi dispiace per loro in questo senso, ma ora con l’Atalanta vogliamo riprendere la strada giusta. Dobbiamo migliorare alcune cose, stiamo lavorando tanto su questo. Da quando abbiamo intrapreso la strada dei due attaccanti abbiamo creato tantissime occasioni. Le sensazioni sono comunque molto positive”.