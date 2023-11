Ricardo Rodriguez ha commentato la sconfitta contro il Bologna ai microfoni di Torino Channel: le sue parole

Il Torino cade al Dall’Ara dopo tre risultati utili consecutivi. Decisive le reti di Fabbian e Zirkzee, dopo una gol annullato a Vlasic nel primo tempo. 2-0 il risultato al triplice fischio, che porta il Bologna al quinto posto in classifica a quota 21 punti. Il Toro resta invece ancorato al 12° posto, con 16 punti. Al termine del match Ricardo Rodriguez ha parlato ai microfoni di Torino Channel.

Le parole di Rodriguez

“Eravamo in partita, poi abbiamo fatto un piccolo errore che non dovevamo fare. Avevamo tempo di segnare, ma alla fine è andata così. Dobbiamo cancellare questa gara e andare avanti, perché ora arriva l’Atalanta. Non bisogna buttarsi giù perché abbiamo giocato le ultime tre gare molto bene. Meritavamo anche di vincere a Monza e dobbiamo continuare così. Oggi non abbiamo fatto molto bene e dobbiamo migliorarci. I tifosi? Bello vederli qui, sono veri tifosi e ci seguono sempre”.