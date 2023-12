Alla vigilia della sfida contro il Torino, l’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha rilasciato un’intervista a Sky Sport

-1 a Torino-Atalanta, una sfida tanto importante dal punto di vista sportivo quanto a livello di emozioni. Sarà una partita ricca di corsi e ricorsi, di intrecci storici e non solo. La gara in cui Zapata ritrova la sua ex squadra, in cui Miranchuk torna allo Stadio Olimpico Grande Torino e, soprattutto, in cui si incontrano nuovamente Gasperini e Juric. Proprio Gasperini, nell’intervista rilasciata a Sky Sport alla vigilia, ha parlato del rapporto con l’allenatore del Toro e non solo.

Sul tema infortuni

“Anche Scamacca infortunato? Questo capita quando si giocano troppe partite, soprattutto in Europa. Adesso anche con i climi più freddi è più probabile”.

Qualificazione in Europa League ottenuta, ora testa alla Serie A

“Per adesso non abbiamo fatto così male. Abbiamo perso un po’ di punti in queste ultime settimane, adesso abbiamo come unico obiettivo nelle prossime settimane quello del campionato e quindi tutte le nostre energie andranno su quello. Abbiamo bisogno di tornare a vincere e di tornare a fare punti importanti”.

Il rapporto con Juric

“Le partite contro il Torino sono tutt’altro che semplici da preparare. Juric è un grande osso per me, oltre che un amico. Rappresenta una bella parte della mia storia da allenatore. È stato per me un trascinatore da giocatore, uno con un coraggio da leone e una persona alla quale voglio molto bene. Abbiamo litigato nei primi giorni in cui ero a Crotone, lui voleva andare via e io facevo di tutto affinché rimanesse. Lui ha sempre incarnato lo spirito in campo del giocatore che gioca per la squadra. È stato il primo che ha smesso e ha fatto l’allenatore seguendo i miei principi”.

Su Buongiorno e Zapata

“Buongiorno? C’è stata una trattativa, è un giocatore forte che ci sarebbe piaciuto prendere. Lui ha fatto la sua scelta del tutto giustificabile e quindi domani ce lo troviamo contro. Sono contento di vedere Zapata. Per me ha rappresentato gran parte della storia recente dell’Atalanta. È stato un giocatore fondamentale per noi e una persona trainante per tutto lo spogliatoio, quindi mi farà piacere riabbracciarlo”.