Le ultime dal Dall'Ara: Belotti torna titolare, riposa Nkoulou - Toro.it

Rosati in porta, in difensa non c’è Nkoulou, tornano insieme Verdi, Zaza e Belotti: ecco le formazioni ufficiali di Bologna-Torino

Contro la Roma aveva riposato, almeno dall’inizio, Belotti, stavolta tocca invece a Nkoulou. Il Toro schierato da Longo al Dall’Ara di Bologna vede tornare in attacco Belotti con Zaza e Verdi a supporto, mentre come già anticipato dal tecnico alla vigilia c’è Rosati in porta, mentre Berenguer agirà molto probabilmente da esterno nel 3-4-1-2. Per Mihajlovic 4-2-3-1 con Palacio terminale offensivo, giocano i due Musa, Juwara e Barrow.

Bologna-Torino, le formazioni ufficiali

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Denswil, Medel; Svanberg, Schouten; Juwara, Soriano, Barrow; Palacio. A disp. Da Costa, Sarr, Bonini, Corbo, Baldursson, Poli, Ruffo, Luci, Dominguez, Dijks, Orsolini, Sansone, Santander, Skov Olsen, Cangiano. All. Mihajlovic.

Torino (3-4-1-2): Rosati; Izzo, Djidji, Bremer; Berenguer, Lukic, Rincon, Ansaldi; Verdi; Zaza, Belotti. A disp. Sirigu, Ujkani, Enrici, Nkoulou, Celesia, Aina, Greco, Adopo, Onisa, Edera. All. Longo.