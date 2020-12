Bonucci: “Il Toro? Ha giocato perchè eravamo spenti. Conta il cuore”

Juventus-Torino, il commento di Leonardo Bonucci dopo il derby della Mole terminato per 2-1 a favore dei bianconeri

Vittoria sudata ed arrivata in rimonta per i bianconeri nel derby della Mole. Bonucci autore della seconda rete che ha portato in vantaggio i suoi e chiuso i conti commenta così il match: “Grande rispetto per il Torino ma il primo tempo sono riusciti a fare quello che han fatto solamente perchè noi non eravamo accesi. Andavamo ai 2 all’ora. Perdevamo tutti i contrasti. Le seconde palle erano sempre loro, tutti gli appoggi sbagliati. Loro avevano fatto la partita sulle ripartenze e noi gli abbiamo permesso di farlo nel primo tempo. Nel secondo abbiamo tirato fuori quello che dovremmo tirare fuori in ogni partita dal primo all’ultimo minuto. Ci abbiamo messo la cattiveria sulle seconde palle e nei contrasti. Squadra corta e giocatori che si muovevano. Questo è quello che ci deve entrare dentro, ma non nella testa, nel cuore. Siamo uomini e questo è quello che conta. Non serve dire cosa ci siamo detti all’intervallo. Lo sappiamo dentro ognuno di noi che bisogna far emergere quello che abbiamo tirato fuori nel secondo tempo. Il mio gol? L’importante è il lavoro di tutti a prescindere dal gol. Il lavoro di squadra è quello che negli anni ci ha portati a vincere e che dobbiamo ritrovare con il fatto del secondo tempo. Il mio gol ci permette di dare continuità alle vittorie che ci danno autostima e fiducia. Se non entra dentro ognuno di noi quella voglia di tirare fuori il cuore e andare oltre gli ostacoli possiamo stare qui a parlare. Quello che conta è il cuore.“