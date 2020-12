Primo tempo / Juventus-Torino 0-1: Nkoulou segna, poi il Toro regge - Toro.it

La sblocca subito Nkoulou, poi i granata sprecano con Zaza e reggono gli attacchi bianconeri: il primo tempo del derby tra Juventus e Torino

In cinque a difendere e tanta attesa. Il Toro, il derby lo comincia così. Ma alla prima occasione passa. Su un angolo battuto da Ansaldi, al nono minuto, Meité sfiora col tacco, Bentancur tocca appena e il pallone finisce su un dimenticato Nkoulou: esterno destro e gol. Granata avanti. La Juve scorre fangosa, Belotti e Zaza provano ad abbatterla al quarto d’ora, ma il lucano, solo davanti a Szczesny, si fa parare il raddoppio. I bianconeri, da lì in poi, tengono il possesso e provano a trovare cross pericolosi: ma la squadra di Giampaolo è ben messa in campo. Tanto che è Lyanco, al 31′, a trovare una conclusione insidiosa: da lontano, il 4 cerca la porta ma manda a lato. Poco dopo ci prova Dybala su punizione, ma il suo tiro – deviato – termina sul fondo. Ancora sugli sviluppi di una palla inattiva, Bonucci svetta su Lyanco ma manda alto. Zaza e Linetty sprecano un contropiede, ma poco prima del gong è Belotti a sfiorare il raddoppio: in semirovesciata, spedisce sopra la traversa.