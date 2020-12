LIVE Juventus-Torino: formazioni e prepartita in diretta - Toro.it

Juventus-Torino, diretta della partita del campionato di Serie A 2020/2021: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Juventus-Torino è uno dei tre anticipi del sabato di questa decima giornata del campionato di serie A 2020/2021. La squadra granata è reduce dal pareggio interno per 2-2 contro la Sampdoria, la formazione bianconera nell’ultimo match di campionato ha invece pareggiato per 1-1 sul campo del Benevento. Il Torino, inoltre, è alla ricerca della prima vittoria all’Allianz Stadium: nei derby giocati nel nuovo stadio bianconero ha infatti finora raccolto al massimo due pareggio. Il calcio d’inizio è alle ore 18.00. Segui il derby Juventus-Torino in diretta con noi su Toro.it.

Juventus-Torino: il prepartita in diretta

Ore 15.45 Mancano ancora più di due ore all’inizio del derby tra Juventus e Torino. E’ una giornata fredda nel capoluogo piemontese, ed è anche prevista pioggia per tutta la partita. La squadra granata ha ritrovato il suo allenatore, Marco Giampaolo, che era stato costretto a guardare dalla TV le ultime tre partite a causa del Covid che lo ha colpito. Recuperati anche Mergim Vojvoda, Sasa Lukic e Amer Gojak, tutti giocatori che nelle scorse settimane erano risultati positivi proprio al Coronavirus. Il tecnico granata non potrà però contare su Nicola Murru, Simone Verdi e Vincenzo Millico, che negli scorsi giorni hanno accusato alcuni problemi fisici. Anche in casa Juventus ci sono diverse assenze, tra cui quelle di Chiellini, Demiral e Buffon, oltre allo squalificato Morata.

Juventus-Torino: le probabili formazioni

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci De Ligt, Danilo; Kulusevski, Arthur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Ronaldo. A disp. Pinsoglio, Israel, Dragusin, Frabotta, Alex Sandro, McKennie, Bentancur, Bernardeschi Ramsey, Da Graca, Portanova. All. Pirlo

Torino (3-5-2): Sirigu; Bremer, Lyanco, Rodriguez; Singo, Meité, Rincon, Linetty, Ansaldi; Zaza, Belotti. A disposizione. Milinkovic-Savic, Rosati, Buongiorno, Izzo, Nkoulou, Vojvoda, Lukic, Gojak, Segre, Bonazzoli, Edera, Vianni. Allenatore. Giampaolo.

Juventus-Torino: dove vederla in TV e in streaming

Juventus-Torino, in diretta, è trasmessa su Sky Sport Serie A, canale 202, con prepartita all’interno del programma Sky Calcio Live condotto da Marco Cattaneo, a partire dalle 17. Sarà inoltre possibile seguire la partita in streaming su Sky Go e su Now Tv. Su Toro.it la diretta web del derby.

Juventus-Torino: le formazioni ufficiali

In attesa di comunicazioni ufficiali

Juventus-Torino: la diretta

Calcio d’inizio della partita alle ore 18.00