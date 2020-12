Juventus-Torino, la moviola: gol annullato a Cuadrado, il VAR salva Orsato! - Toro.it

La moviola in diretta di Juventus-Torino, 10a giornata di Serie A 2020/2021: dirige la partita Orsato, al Var c’è Mazzoleni

E’ il giorno del derby. All’Allianz Stadium, ore 18, prenderà il via la sfida numero 201 tra Juventus e Torino. Arbitrerà l’incontro il signor Orsato della sezione di Schio, che giungerà oggi alla quarta presenza nella stracittadina. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Carbone e Giallatini e dal quarto uomo Di Bello. Al VAR, invece, sarà Mazzoleni ad avere le redini della situazione, con Paganessi come assistente. Qui seguiremo, in diretta, la moviola, con tutte le decisioni controverse prese dalla squadra arbitrale.

Derby Juventus-Torino: la moviola in diretta

12 st. Segna Cuadrado sugli sviluppi di corner: Orsato assegna in un primo momento, ma poi viene richiamato dal VAR – Dopo il controllo al monitor, l’arbitro giudica attiva la posizione di fuorigioco di Bonucci, che ostacola un possibile intervento di Lyanco. GOL ANNULLATO.