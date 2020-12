Le parole di Nkoulou autore del gol del vantaggio del Torino contro la Juventus di Pirlo nel derby

Finisce il primo tempo di Juventus-Torino e i granata si trovano in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Nkoulou che nell’intervallo commenta così la prima frazione di gioco: “Un gol molto importante. Non solo per me ma più per la squadra. Stiamo facendo bene. Dobbiamo continuare così. L’importante è avere la serenità, per il resto vediamo come fare.”