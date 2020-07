Bonucci: "Mio figlio mi ha detto di fare il bravo...." - Toro.it

Poco più di mezz’ora al fischio di inizio del derby e a parlare per la Juventus è Bonucci: “Mio figlio mi ha detto di fare il bravo”

A poco più di mezz’ora dal fischio di inizio del derby della Mole è Binucci a commentare l’importanza di Juventus-Torino e, soprattutto, il traguardo raggiunto proprio oggi delle 400 partite con la maglia bianconera: “Sì, a livello personale oggi è un giorno importante, entro a far parte di una cerchia ristretta di grandissimi campioni che hanno indossato questa maglia ed è motivo di orgoglio, che ripaga tanti anni di sacrifici, tanti obiettivi raggiunti, è il sogno che coronavo da bambino. E’ un giorno particolare, però c’è poco spazio per l’emozione, l’obiettivo è ben chiaro, quello di continuare a vincere per arrivare a chiudere il discorso campionato“.

Bonucci sul figlio tifoso del Toro

In casa Bonucci il derby lo si vive però sotto tanti punti di vista. Una sfida nella sfida anche tra papà Leo e il piccolo figlioletto che tifa per il Toro e per il Gallo Belotti. E proprio nella giornata della stracittadina Bonucci commenta così il rapporto con il piccolo tifoso granata: “Ci siamo sentiti qualche minuto fa, era con la mamma al mare, contento di farsi un bel bagno. Ha detto; poi mi metto a vedere la partita, però fai il bravo mi raccomando’. Può significare tutto e niente (ride ndr.).

Lorenzo Bonucci, figlio di Leonardo: è tifoso del Toro