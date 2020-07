Le ultime dall'Allianz Stadium: fuori Nkoulou! - Toro.it

Le ultime dall’Allianz Stadium prima del derby Juventus-Torino: ecco le formazioni ufficiali scelte da Moreno Longo e Maurizio Sarri

Manca meno di un’ora al fischio d’inizio del derby della Mole numero 200. Juventus e Torino hanno fatto il loro arrivo all’Allianz Stadium, dove alle 17.15 prenderà vita il confronto. Moreno Longo perde Nkoulou, che resta fuori dall’undici titolare: il camerunense viene sostituito da Lyanco al centro della difesa. Per il resto, i granata si schierano con il 3-4-2-1, con Lukic e Meité in mezzo. Sulle fasce ci sono De Silvestri e Aina. Davanti ci sono Verdi e Berenguer a supporto di capitan Belotti. Zaza, convocato e recuperato, sarà a disposizione a partita in corso. La Juventus invece non cambia. Per Sarri 4-3-3, con Bernardeschi titolare nel tridente completato da Dybala e Ronaldo.

Juventus-Torino, le formazioni ufficiali del del derby

Juventus (4-3-3): Buffon; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo. A disposizione. Szczesny, Pinsoglio, Rugani, Wesley, Ramsey, Matuidi, Muratore, Douglas Costa, Higuain, Olivieri. Allenatore. Sarri

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; De Silvestri, Lukic, Meité, Aina; Berenguer, Verdi; Belotti. A disposizione. Ujkani, Rosati, Zaza, Ansaldi, Singo, Edera, Millico, Ghazoini, Djidji, Nkoulou, Adopo, Rincon. Allenatore. Longo