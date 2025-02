Borna Sosa ha parlato poco prima dell’inizio di Torino-Genoa: “Ho detto a Elmas che qui si può lottare, è un bel club”

Borna Sosa ha parlato poco prima dell’inizio di Torino-Genoa, queste le sue parole a DAZN: “Elmas mi ha chiamato prima di venire qui al Torino. Avevamo un compagno di squadra in comune allo Stoccarda. Ci siamo connessi e mi ha fatto domande sul Torino. Anche sulla città. Gli ho dato un feedback positivo. Gli ho detto che è un buon club, che qui si può lottare per qualcosa di bello. Penso che un giocatore con le sue qualità può darci molto. Anche per questo gli ho detto solo cose positive”.