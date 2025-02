Le parole di Vagnati prima di Torino-Genoa: “Casadei lo seguo da tanti anni, secondo me è un grande talento”

Davide Vagnati ha parlato poco prima dell’inizio di Torino-Genoa a DAZN: “Abbiamo 4 ragazzi che sono subito disponibili. La rosa è più ampia e il mister può scegliere con giocatori che ci mancavano in virtù del cambio di modulo. Speriamo ci possano dare il loro contributo. Casadei lo seguo da tanti anni. Secondo me è un grande talento. Spero che mantenga quelle che sono le sue premesse. Un ragazzo giovane, si è inserito bene nel gruppo e sta lavorando. Ci auguriamo che faccia valere il suo potenziale. Non c’è il mister e la società, si fa un lavoro insieme. Si cerca di fare le cose per il bene del Torino. Per quanto riguarda l’attaccante, ne abbiamo due forti che sono Sanabria e Adams. Abbiamo valutato il mercato all’inizio, soprattutto su un attaccante forte che potesse alzare il nostro valore. Poi insieme al mister e al cambio di modulo, abbiamo valutato che fosse giusto prendere giocatori di valore. Abbiamo avuto l’intuizione e la bravura di prendere giocatori con caratteristiche diverse. Siamo molto contenti di quello che abbiamo fatto”.

“Casadei investimento importante”

A Sky poi è tornato sulla questione mercato ed attaccante, aggiungendo: “Che non siamo riusciti a prenderlo è sbagliato. Siamo contenti di quanto fatto sul mercato. Dell’infortunio di Zapata se n’è parlato troppo, è importante per il Torino ed è difficile avere un altro Zapata. Devo fare i complimenti al mister e ai ragazzi, che ha capito come farli rendere al meglio”. Ancora su Casadei: “Quando sono andato a Londra penso che sia stato importante, ho trasmesso al ragazzo la voglia di costruire qualcosa con lui. Bisogna ringraziare il presidente, ci ha permesso di prendere il giocatore con un investimento importante”.